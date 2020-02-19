Kazayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Olay, merkeze bağlı Çobandivan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Hikmet Kaya (46) evindeyken elindeki silahı düşürdü. Yere düşen silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralanan Kaya, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık iki haftadır tedavi altında olan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya’nın cenazesi Hitit Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Çobandivan köyünde toprağa verildi.