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“Kazanmak için her şeyi yapacağız”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, lider Manisa FK ile oynayacakları maçı kazanmak için erinden geleni yapacaklarını belirtirken, “Çorum’a en iyi şekilde dönmek istiyoruz” dedi.

Güncel 26.01.2021, 20:35
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“Kazanmak için her şeyi yapacağız”

Hiçbir rakibi gözlerinde büyütmediklerini ve hangi maç olursa olsun kazanmak için oynadıklarını kaydeden İsmet Taşdemir, “Çorum FK olarak bir felsefemiz var. Oynadığımız takımın ligdeki sıralaması bizim için hiç önemli değil. Bizim için önemli olan, her zaman bizim takımımızın sahada ne yapacağı. Her zaman rakiplerden önce bunu düşünüyoruz. Buna önem veriyoruz.

Bizim takımımız Manisa’yı yenebilir, yenilebilir de. Ama bir gerçek var. Bizim takım sahada mücadelesini son dakikaya kadar verir. Yani kazanmak için sahada her şeyi yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Manisa bizim için devasa bir rakip değil. Bizim için tek rakip var, o da kendimiziz. O gün sahaya iyi oyun yansıtırsak rakibimizi yener geliriz. Ama kazanmak için her şeyi yaparız. Olmadığı zaman yenilir geliriz. Futbol da bunlar var. Tüm rakiplerimize olduğu gibi Manisa FK’ya da saygı duyuyoruz. Çorum’a en iyi sonuçla dönmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

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