Kazankaya’dan İncesu Kanyonu’na yürüdüler
Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) tarafından geçtiğimiz pazar günü Kırıkkale Merkezli Kale Dağcılıkla birlikte Yozgat Kazankaya’dan başlayan ve Çorum Ortaköy İncesu Köyü’nde bulunan ve Anadolu’nun en iyi kanyonlarından olan İncesu Kanyonun da Su geçişli doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
Güncel 10.08.2020, 20:40
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Farklı meslek grubundan 36 kişinin katılımı ile gerçekleşen yürüyüşte kanyon içerisinde yer yer su geçişleri yaparak 10Km yürüyüş yapıldı.
HİDAK Başkanı ve Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Gürkan Yağmur "Anadolu’nun en iyi kanyonlarından biri olan İncesu Kanyonu yerli ve yabancı turistler için biçilmiş kaftan durumundadır. Son dönemlerde oluşan pandemiden sonra insanların artık doğa sporlarına olan yönelimi doğa turizmi ile şehrimizin faydasına olacaktır. Kırıkkale’den gelen 20 doğasever dağcı arkadaşımıza kanyon da rehberlik ve eşlik etmekten mutluluk duyduk" dedi.
(Haber Merkezi)
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