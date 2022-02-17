Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza Çevreyolu İskilip kavşağında meydana geldi. Baki Solak yönetimindeki 19 AJ 993 plakalı hasta taşıyan ambulans, İskilip kavşağında Hasan Şentürk yönetimindeki 19 UF 027 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans yan yatıp metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşlar koşarak ambulanstaki yaralıları çıkarmak için seferber oldu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi de sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü Baki Solak, sağlık çalışanları Tevfik Güney, Hanife Çakal hasta ve hasta yakını Hülya Kaçar ile Ali Abbas Kaçar ambulanslara alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle Çevre yolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan ambulansın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

KAZA ANI MOBESELERE YANSIDI

Öte yandan kaza anı ise MOBESE’ye yansıdı. Otomobilin ambulansa çarptığı ve çarpmanın etkisiyle ambulansın yan yatıp metrelerce sürüklendiği, kazaya tanık olanların ise koşarak ambulanstaki yaralıları çıkartmak için çaba harcadıkları görüldü.





(Yusuf ÇINAR)