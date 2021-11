“Kazanımlar manipüle edilmeye çalışılıyor”

Toplantıda bir konuşma yapan Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, “Başta Genel Başkanımız olmak üzere, genel merkezimizin çok kıymetli yöneticileri, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Nevşehir, Sivas illerinin şube başkanları, yönetim, denetim, disiplin, ilçe ve işyeri temsilcilerimizin katılımıyla dört il birlikte ortaklaşa Yozgat'ta il divan toplantımızı gerçekleştirdik” dedi.

Toplantıda yaptığı konuşmada daha iyi bir dünya daha iyi bir Türkiye idealiyle sendikacılık yaptıklarını, sendikacılığa demokrasi, medeniyet, ahlak ve vatan sevgisi gibi değerler kattıklarını ifade eden Saatcı, “Toplu sözleşmede gerçekten önemli kazanımlar elde ettik ama mücadelemiz bitmedi. 6. dönem toplu sözleşme kazanımlarımız, daha önceki toplu sözleşme kazanımlarımıza göre çok daha fazladır. Ancak yeterli midir? Tabi ki değildir. Elbette birçok sorunda çözülmeyi bekliyor. Onun için omuz omuza vererek mücadele etmeye devam etmeliyiz. Kazanım başta tecrübe ve mücadele işidir. Artan sendikal tecrübe toplu sözleşmelere sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza kazanım olarak yansıyacaktır. Ancak kazanım elde etmek tek başına yeterli değildir. Elde edilen bu kazanımların bizler ve sahanın yıldızları olan temsilcilerimiz tarafından çok iyi anlatılması gerekmektedir. Kazanımlarımızın üzerine kimsenin çökmesine fırsat verilmemelidir. Sahada kazanımlarımızı anlatmaya, çalışanların sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye çalışacağız, mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Kimse verdiğimiz mücadeleyi ve kazanımlarımızı yok sayamaz. Çünkü sendikal kazanımların yegane adresi Sağlık-Sen’dir. Kazanımlar için emek ve mücadele veren Sağlık-Sen’dir. Bizler, her sağlık çalışanının kazanılan haklardan yararlanmasını istiyoruz. O yüzden her çalışanı sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. Sendikal mücadelemizi yeni üyelerimizle daha da güçlendirmek ve daha nice kazanımlar elde etmek istiyoruz. Sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20 zamdan sağlık hizmetleri, teknik hizmetler, genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan sağlık çalışanlarımız yararlanacak. Birileri bu kazanımı manipüle etmeye çalışıyor. Bu önemli kazanım Sağlık-Sen’in verdiği mücadeleyle elde edildi ve kapsayıcı. Her zaman söylüyoruz aldanan ve aldatan bir sendikal anlayışı hiçbir zaman benimsemedik. Sağlık-Sen'in mücadelesiyle sendikalı çalışanlara üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL’ye çıkarıldı. Yapılacak çalışmada, 3600 ek göstergeden tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yararlanması için mücadele edilmelidir. Nasıl öğretmen dendiğinde matematik, tarih, kimya diye ayrım yapılmıyorsa, sağlık çalışanları arasında da ayrım yapılmamalıdır. 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsaması için mücadele edileceğinden hiçbir çalışanımızın şüphesi olmamalıdır” dedi.

(Haber Merkezi)