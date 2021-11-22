Kazanım değerlendirme uygulamaları tamamlandı

Kazanım Değerlendirme Uygulamalarını yerinde görmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okullarda sınıfları ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Kodek öğretmen ve öğrencilerimiz ile sohbet etti.

Eğitim gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyaretlerde salgın tedbirleri, öğrencilerimize yönelik aşı uygulamaları, yüz yüze eğitim faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası projelere yönelik konular konuşuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

