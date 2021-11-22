Kazanım değerlendirme uygulamaları tamamlandı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye Geneli Kazanım Değerlendirme Uygulamaları ortaokul 7 ve 8.sınıf, liselerde ise 11 ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.
Güncel 22.11.2021, 19:54
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Kazanım Değerlendirme Uygulamalarını yerinde görmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okullarda sınıfları ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Kodek öğretmen ve öğrencilerimiz ile sohbet etti.
Eğitim gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyaretlerde salgın tedbirleri, öğrencilerimize yönelik aşı uygulamaları, yüz yüze eğitim faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası projelere yönelik konular konuşuldu.
(Volkan SINAYUÇ)
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|P
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|25
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|20
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|20
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|13
|18
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|15
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|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
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|12
|6
|Takımlar
|O
|P
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|12
|26
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|12
|25
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|19
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|12
|19
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|12
|17
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|12
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|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
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|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
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|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
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|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
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|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7