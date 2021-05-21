Kazandığı ödülünü Filistin’e bağışladı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca “2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri çerçevesinde erkek ve kadın din görevlilerine yönelik çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Bu kapsamda Çorum İl Müftülüğü tarafından kadın din görevlileri arasında hafızlık yarışmasının il birinciliği finali yapıldı.

İl Müftülüğü toplantı salonunda İl Müftü Vekili Adem Aygül’ün başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada Çorum il geneli birinciliğini Merkez Pelit Camii Kız Kur’an Kursu öğreticisi Hatice Döngel kazandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından yarışmanın birincisine 1 tam altın hediye edildi.

Ödülünü İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik’in elinden alan Döngel, kazanmış olduğu 1 tam altını Filistin’e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’ne bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi adına bağışı teslim alan Müftü Aygül, yarışmayı kazanmasından dolayı tebrik ettiği Döngel’e bu örnek davranışı yüzünden ayrıca teşekkür etti

(Haber Merkezi)

