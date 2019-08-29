Kazalara davetiye çıkaran hastane durağı değişiyor

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve teknik heyet, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Ahlatcı ve Aşgın, hasta ve hasta yakınlarının şehre geri dönüşlerinde kullandıkları hastane karşısındaki durak ile ulaşım sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında durağın taşınmasının planlandığı alanda incelemelerde bulundu. Hastane karşısındaki durağın iptal edilerek hastane bahçesinde yapılacak olan gerekli düzenlemelerin ardından buraya alınması için teknik çalışma yapılması istendi.

İncelemede Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli, Ulaşımdan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Ulaşım Müdürü Nuri Burhan, Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ve ilgili teknik personel hazır bulundu.

Ahlatcı ve Aşgın’ın hazırlanacak teknik raporun ardından önümüzdeki günlerde tekrar inceleme yapacağı öğrenildi.

(İHA)