“Kazakistan’la işbirliğine hazırız”

Büyükelçilik Müsteşarı Askhat Dautov ve Ticari Ateşe Nuriddin Amankul’un da eşlik ettiği ziyarette Aşgın, Çorum hakkında Büyükelçi Saparbekuly’e bilgi verdi. Çorum’un bölgede ihracat noktasında önemli bir kent olduğunu anlatan Aşgın, dünyanın birçok ülkesiyle makine sanayi alanında önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Çorum’da kamu yatırımlarının bulunmadığını, daha önce kamuya ait olan Çimento ve Şeker fabrikalarının özelleştirildiğini belirten Aşgın, “İlimizin sanayi ve ticareti oldukça canlı. Kentimizin en önemli özelliği girişimci bir ruha sahip olması. OSB’de ayrı bir ticaret ve sanayi havzası var. Bu da beraber çalışma kültürünün gelişmesiyle ilgili bir durum” dedi.

Kazakistan’ı 1991’de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Aşgın, “Dünyanın güçlü bir Kazakistan’a ve güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacı var” dedi.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise Türkiye ile Kazakistan’ın kardeş ülkeler olduğunu belirterek, “Tarihten gelen köklü bir geçmişimiz var. Dilimiz, örfümüz, adetlerimiz, geleneklerimiz ve dinimizle ortak bir geçmişe sahibiz. Çorum ile Kazakistan arasında güzel işbirliği, başta ticaret ve yatırım olmak üzere kardeş şehir ilişkisinin de gelişeceğine inanıyorum. Ülkeler arasındaki işbirlikleri yerel yönetimler arasında da gelişmeli” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, heyetlerin birbirlerine karşılıklı hediye vermelerinin ardından sona erdi. (Taner ŞİMŞEK)