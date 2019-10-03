Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102784
ALTIN
275.580
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0270
EURO
6.2557

“Kazakistan’la işbirliğine hazırız”

Çorum’da kısa bir süre önce kurulan ve birçok alanda yatırım yapmayı hedefleyen Kuzey Gücü Şirketler Grubu ve ATİK (Avrupa Ticaret İşbirliği Konseyi) Başkanlığı Çorum Şubesi’nin davetlisi olarak ilimize gelen Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

“Kazakistan’la işbirliğine hazırız”

Çorum’da kısa bir süre önce kurulan ve birçok alanda yatırım yapmayı hedefleyen Kuzey Gücü Şirketler Grubu ve ATİK (Avrupa Ticaret İşbirliği Konseyi) Başkanlığı Çorum Şubesi’nin davetlisi olarak ilimize gelen Kazakistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

03 Ekim 2019 Perşembe 21:59
“Kazakistan’la işbirliğine hazırız”

Büyükelçilik Müsteşarı Askhat Dautov ve Ticari Ateşe Nuriddin Amankul’un da eşlik ettiği ziyarette Aşgın, Çorum hakkında Büyükelçi Saparbekuly’e bilgi verdi. Çorum’un bölgede ihracat noktasında önemli bir kent olduğunu anlatan Aşgın, dünyanın birçok ülkesiyle makine sanayi alanında önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Çorum’da kamu yatırımlarının bulunmadığını, daha önce kamuya ait olan Çimento ve Şeker fabrikalarının özelleştirildiğini belirten Aşgın, “İlimizin sanayi ve ticareti oldukça canlı. Kentimizin en önemli özelliği girişimci bir ruha sahip olması. OSB’de ayrı bir ticaret ve sanayi havzası var. Bu da beraber çalışma kültürünün gelişmesiyle ilgili bir durum” dedi.

Kazakistan’ı 1991’de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Aşgın, “Dünyanın güçlü bir Kazakistan’a ve güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacı var” dedi.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise Türkiye ile Kazakistan’ın kardeş ülkeler olduğunu belirterek, “Tarihten gelen köklü bir geçmişimiz var. Dilimiz, örfümüz, adetlerimiz, geleneklerimiz ve dinimizle ortak bir geçmişe sahibiz. Çorum ile Kazakistan arasında güzel işbirliği, başta ticaret ve yatırım olmak üzere kardeş şehir ilişkisinin de gelişeceğine inanıyorum. Ülkeler arasındaki işbirlikleri yerel yönetimler arasında da gelişmeli” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, heyetlerin birbirlerine karşılıklı hediye vermelerinin ardından sona erdi. (Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
KESK Dönem Sözcüsü değişti
KESK Dönem Sözcüsü değişti
Çorum UMKE ekibi sınırda görev yapacak
Çorum UMKE ekibi sınırda görev yapacak
Şoförler Odası’ndan hayırlı olsun ziyaretleri
Şoförler Odası’ndan hayırlı olsun ziyaretleri
Türk yatırımcılara Kazakistan daveti
Türk yatırımcılara Kazakistan daveti
Toprak kayması nedeniyle yarılan yol tehlike arzediyor
Toprak kayması nedeniyle yarılan yol tehlike arzediyor
Kazım Kahraman ile İlhami Türksal, Yolyapar’ın meslekte 50. yılını kutladı
Kazım Kahraman ile İlhami Türksal, Yolyapar’ın meslekte 50. yılını kutladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim