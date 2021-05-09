Kazakistan’la dostluk köprüsü
İnşaat Mühendisi Mustafa Ilıca, akademisyen kardeşi Ali Ilıca, oğulları Oğuz ve Emrah Ilıca’nın elma bahçesi ile başlayıp dev bir soğuk hava deposuna ve 14 ülkeye elma ihracatına uzanan başarılı girişimcilikleri, Çorum’la dost ve kardeş ülkeler arasında hem ticari, hem de sosyal-kültürel dostluk ilişkilerinin de kapılarını açıyor.
Güncel 09.05.2021, 20:24
59
Dost ve kardeş Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan’da iş yapmakta olan Ilıca Ailesi’nin konuğu olarak Cumartesi günü Çorum’a geldi. Büyükelçi’ye, Türkiye’nin emekli Azerbaycan ve Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç da eşlik etti.
Büyükelçi Saparbekuly, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Ilıca Ailesi’ne ait Saraylım-River Soğuk Hava Deposu’nu ziyaret ederek faaliyetleri hakkında geniş bilgi aldı. Konuk Büyükelçi, daha sonra da Alapala Makina’yı ve Ahlatcı Altın Rafinerisi’ni gezdi.
Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç, Mustafa Ilıca, Oğuz Ilıca ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Vali Mustafa Çiftçi’ye de konutunda nezaket ziyaretinde bulundular.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
az bulutlu