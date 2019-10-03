Kazakistan Büyükelçisi bugün Çorum’a geliyor

Büyükelçi Saparbekuly Çorum’da kısa bir süre önce kurulan ve bir çok alanda yatırım yapmayı hedefleyen Kuzey Gücü Şirketler Grubu ve ATİK (Avrupa Ticaret İşbirliği Konseyi) Başkanlığı Çorum Şubesi’nin davetlisi olarak ilimize gelecek

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Askhat Dautov ve Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul’un da eşlik edeceği ziyaret bugün saat 09.00’da ATİK ve saat 10.00’da ise Kuzey Gücü Şirketler Grubu ofisine yapılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da ziyaret edecek olan heyet öğle yemeğinin ardından Çorum Müzesi ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde tuğla, un ve yem alanında faaliyet gösteren bazı işletmeleri gezecek. Heyet Boğazkale örenyeri ziyareti ve akşam yemeğinin ardından ise ilimizden ayrılacak.

(Volkan SINAYUÇ)