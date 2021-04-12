Kazada yaşamını yitiren sürücüler toprağa verildi

Çorum'da iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücülerden Mehmet Ünal, Ulumezar’da, Ferhat Arslan da Osmancık’ın Gemici Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorum’daki cenazeye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, çok sayıda Emniyet mensubu, bazı oda başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

İMAMDAN KORONAVİRÜS UYARISI

Mehmet Ünal'ın cenaze namazı sırasında imam, saf tutan cemaate salgın tedbirlerini hatırlattı. Cenaze, taziye ve mevlit gibi ziyaretlerde oluşan kalabalığın koronavirüsün yayılmasında etkin rol oynadığına dikkat çeken imam, “Salgın nedeniyle lütfen cenazelerin '7'si 40'ı 52'si' gibi merasimlere katılıp cenaze sahibini zor durumda bırakmayınız. Bize cenaze sahipleri 'hocam cenaze sonrası insanlarımız taziyeye geliyorlar. Kapımızı açalım mı' diyor. Sizden ricamız cenaze sahiplerini zor durumda bırakmayınız. Kesinlikle bunları yapmayınız” diyerek uyarılarda bulundu. (Yusuf ÇINAR)

