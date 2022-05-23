Kazada yaralanan Çorumlu öğrencinin sağlık durumu iyi

Çeşitli illerde öğrencilerin tedavisinin devam ettiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile birlikte kazada yaralanan Çorumlu Çiğdem Çetin ve ailesini ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ahlatcı ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda Çiğdem Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Yusuf Ahlatcı: “Doktorlardan aldığımız bilgilere göre Çiğdem kardeşimizin durumu gayet iyi. Rabbim tez zamanda şifa versin inşallah. Vefat eden AK gençlerimize Allah’tan sonsuz rahmet, yaralılara şifa, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

