Kazada ölen anne ile kızı toprağa verildi

Dün sabah saatlerinde Necmettin Düz idaresindeki vinç, frenlerinin patlaması sonucu kaldırımda yürüyen anne ve kızına, ardından da bir otomobile çarptı. Çevre Yolu Bulvarı Buharaevler Kavşağı’nda meydana gelen kazada Elif Güler, olay yerinde hayatını kaybederken annesi Satı Kılıç ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada hayatlarını kaybeden Satı Kılıç ve kızı Elif Güler, otopsi işlemlerinin ardından bu gün Abdibey Camii’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.