Kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kurban Bayramı’nın ikinci günü geçirdiği elim kaza sonucu yaşamını yitiren 26 yaşındaki Caner Bellek toprağa verildi.

Caner Bellek'in genç yaşta hayatını kaybetmesi derin bir üzüntüye neden oldu. Merhumun cenazesi 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhume Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

