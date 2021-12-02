Kaza yapan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil fırına girerek durabildi.
Güncel 02.12.2021, 01:45
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Kaza, Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 KH 873 plakalı araç Albayrak caddesinde seyir halindeyken karşı şeritten gelen Mert Can G.' nin içinde bulunduğu 19 RU 6876 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir fırına girerek durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaralanan otomobil sürücüsü Mert Can G. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: (İHA)
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