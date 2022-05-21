Kaza kurşunu ile vuruldu
Arazide gezerken silah sesi duyan genç bir süre sonra vurulduğunu farketti.
Güncel 21.05.2022, 22:12
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Çorum’da gece saatlerinde tarlada dolaşan 17 yaşındaki bir genç kaza kurşunu ile yaralandı.
Olay, Kuruçay Köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K.(17), isimli genç arazide dolaştığı esnada silah sesi duydu.
Gezmeye devam eden genç bir süre sonra bacağında bir acı hissetti. Eliyle bacağını kontrol eden genç bacağının kanadığını fark etti.
Bir arkadaşından yardım isteyen Y.K.'nın, kendi imkanlarıyla geldiği Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bacağına mermi isabet ettiği anlaşıldı. Genç tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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