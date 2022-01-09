Kaza geçiren köpek için Belediye harekete geçti

Çevreyolunda yola çıkan sokak köpeğine çarpan otomobil sürücüsü, yaralı köpek için Çorum Belediyesi’nden yardım istedi. İhbar üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı köpek için harekete geçti. Araç sürüsü de ekipler gelene kadar yaralı köpeğin başından ayrılmadı. Kaza yerine kısa sürede ulaşan belediye ekipleri yaralı köpeği sedye ile alarak tedavisi için Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürdü.

Köpeğin röntgen filminde sağ ön ayağında kırık olduğunu tespit eden Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, kırık bölgeyi alçıya aldı. Başarılı operasyonun ardından bakıma alınan yaralı köpek, yeniden sağlığına kavuşana kadar Çorum Belediyesi’nin misafiri olacak. (Haber Merkezi)

