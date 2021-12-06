Kaza geçiren genç hayata tutunamadı
Güncel 06.12.2021, 23:33
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Çorumlu genç diyetisyen Samet Kaçar, genç yaşta kazaya kurban gitti.
Çorum’da 24 Kasım günü geçirdiği trafik kazası sonucu 11 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç diyetisyen Samet Kaçar, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.
Çorum’un Alaca İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Samet Kaçar’ın cenazesi öğle namazına müteakip Alaca Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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