Kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi.

Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten dönüp evlerine giden Yiğit Emir Berksun'a, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ünal Yılmaz yönetimindeki 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan küçük çocuk, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yiğit Emir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ünal Yılmaz, emniyetteki ifadesinde, çocuğun koşarak bir anda önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen sürücü Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan özel halk otobüsünün altında kalarak ölen Yiğit Emir Berksun’un trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun koşarak karşıya geçmeye çalıştığı ve otobüsün altında kaldığı görülüyor.