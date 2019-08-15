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“Kaz Dağlarının altı da üstü de bu milletindir”

Çorum Halkçı Liseliler (Halk-Lis) tarafından Kaz Dağları’nda altın madeninin neden olduğu doğa tahribatıyla ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

“Kaz Dağlarının altı da üstü de bu milletindir”

Çorum Halkçı Liseliler (Halk-Lis) tarafından Kaz Dağları’nda altın madeninin neden olduğu doğa tahribatıyla ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:00
“Kaz Dağlarının altı da üstü de bu milletindir”

Hacı Bektaş Veli Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Halkçı Liseliler Genel Başkan Yardımcısı Mert Suludere, “Kaz Dağlarında yapılan maden çalışmaları kamuoyunun vicdanını yaralamıştır.

Ülkemizin dağları, ormanları, nehirleri, doğal zenginliklerimiz yağma ve talana uğramaktadır. Kanadalı bir şirketin AKP hükümeti ile anlaşması sonucu ülkemizin akciğerleri olarak tabir ettiğimiz Kaz Dağları adeta katledilmektedir” dedi.

Yıllardır özgür akan dereleri zincire vuran, dağları delik deşik eşen, ağaçları yerinden koparan hükümetin yine doğaya ve ekosisteme karşı savaş açtığını belirten Suludere, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ekonomik kriz büyüdükçe, ülkedeki yoksul milyonların sesi daha gür çıktıkça Hükümet adeta peşkeş çekecek bir kaynak aramaktadır. Yıllardır fabrikalarımızı, devlet kurumlarını peşkeş çeken hükümet bu kez de uluslararası ortaklarına Kaz Dağlarının altındaki madenlerimizi peşkeş çekmektedir.

Her şeyden önce bilinmelidir ki; bu halkın ne komisyon uğruna satacak madeni ne de katledilecek ormanları vardır. Türkiye toprakları hükümetin para lazım olduğunda satacağı, yabancılara peşkeş çekeceği kadar kıymetsiz değildir.

Kaz Dağlarının altı da üstü de bu milletindir. Hükümet bugün gün yüzüne çıkmış olan ekonomik krizi ve yoksulluğu böyle ucuz numaralarla örtemez. Yıllardır satılan ve talan edilen kaynaklarımızın hepsi bu milletin alın teri ile birikimleri ile yapılmıştır. Günü geldiğinde milletimiz yeniden bu kaynaklarını geri alacaktır.

Halkçı Liseliler olarak Hükümete bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizim ne kesecek ağacımız ne de peşkeş çekecek madenimiz vardır. Bu toprakların altı da üstü de milletimizindir.

Derhal Kanadalı şirket ile yapılan peşkeş sözleşmesi iptal edilmelidir.

Derhal doğa katliamına son verilmelidir. Hükümet derhal ülkemizin akciğerlerinden elini çekmelidir!” (Haber Merkezi)

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