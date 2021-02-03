“Kayyum değil, seçim istiyoruz”

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından rektör olarak atanmasına yönelik tepkiler protestoya dönüştü. Çorum’da Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Funda İçek, Boğaziçi Üniversitesi’nde Melih Bulu’nun atanmasından bu yana, bu kararı kabul etmeyen öğrenciler, akademisyenler ve üniversitenin tüm bileşenlerinin direnişte olduğunu hatırlattı. İçen, açıklamasında şunları söyledi: “Önce kampüs kapısını kelepçeleyen kolluk kuvvetleri, geri adım atmayan ve üniversitelerine sahip çıkan öğrencilerin mücadelesini gözaltına alarak bitirebileceklerini sanıyorlar. İçişleri Bakanı yaptığı açıklamalarda Boğaziçi eylemlerinde direnişin bu kadar kuvvetli olmasını sağlayan öğrencilere yönelik nefret suçu işledi. Bakanlığını yaptığı ülkenin anayasasında yer alan ayrımcılık yasağını açıkça çiğnedi. Onları hedef gösterdi.”

“KAMPÜS ABLUKA ALTINDA”

İki gün önce Boğaziçi eyleminde polisin kampüsü abluka altına aldığını belirten İçek, öğrencilerin açıklama yapılmasına izin verilmediğini, okuldan çıkarılmadıklarını söyledi. Açıklamalarını sürdüren İçek, “Dışarıdan eyleme gelenleri gözaltına aldılar. Öğrenciler sokaklardan, otobüs duraklarından, vapur iskelesinden gözaltına alındı. Yüzlerce kişi demokratik bir üniversite istedikleri için gözaltına alındı. Yetmedi Ankara ve İzmir’deki eylemler daha başlamadan öğrenciler gözaltına alındı” ifadesini kullandı.

“ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİLERİNDİR”

Üniversite Kadın Meclisleri olarak eşit, parasız, bilimsel eğitim için demokratik üniversiteler için mücadele ettiklerini bildiren İçek, “Üniversiteler kayyım rektörlerin, polisin, siyasi iktidarın değil, öğrencilerindir. Gözaltındaki bütün arkadaşlarımız serbest bırakılacak. Başta Melih Bulu olmak üzere bütün kayyım rektörler gidecek. Rektör seçimleri yapılacak. Bütün cinsel yönelimler ve cinsiyet kimlikleri eşit ve özgür yaşayacak. Hiçbir öğrenci asla yalnız yürümeyecek” açıklamasını yaptı. (Haber Merkezi)