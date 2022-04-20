Kayseri’de yaşayan Çorumlular iftarda buluştu
Kayseri’de yaşayan Çorumlu vatandaşlar iftarda bir araya geldi.
Güncel 20.04.2022, 22:58
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Çorumlu iş insanı Bayram Karaman’ın fabrikasında verdiği iftara aileleri ile birlikte katılan hemşehrilerimiz birlik ve beraberlik mesajı verdi.
İftarın ardından bir konuşma yapan iş insanı Bayram Karaman, bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, iftara katılan hemşehrilerine teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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