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Kayseri’de karantina süreci biten 32 kişi tahliye edildi

2 hafta önce Irak’tan Kayseri’ye getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşlar, karantina sürecinin bitmesinin ardından tahliye edildi. 

30 Nisan 2020 Perşembe 15:02
Kayseri’de karantina süreci biten 32 kişi tahliye edildi

2 hafta önce Irak’tan Kayseri’ye getirilen 32 kişi, Melikgazi Yurt Müdürlüğü’nde karantina sürecine alınmıştı. 14 günlük süreci tamamlayan vatandaşlar bugün memleketlerine gönderilmek üzere yurttan tahliye edildi. Tahliye olan 32 vatandaşın 24’ü Çorum’a kalan 8’i de Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Mardin ve Tekirdağ olmak üzere toplam 6 ildeki evlerine gönderilecek. 

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