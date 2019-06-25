Kayseri Şeker'de hisse devri yapıldı

Bilindiği gibi Özelleştirme İdaresi’nin %10’luk hissesi daha önce varlık fonuna devredilmişti. Bu hisse devri ile birlikte Özelleştirme İdaresi’nin Kayseri Şeker’de hissedarlığı sona erdi.

Son duruma göre Kayseri Şeker Fabrikası’nın ortakları; Kayseri Pancar Kooperatifi (%58,6), Türkiye Varlık Fonu (%11,07), Konya Şeker, Amasya Şeker, Beta Ziraat Pancar Motor Pankobirlik ile birlikte diğer 24 pancar kooperatifinden, Alpullu, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Burdur, Konya, Ereğli, Uşak, Dinar, Elazığ, Sivas, Muş, Akşehir-Ilgın, Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciş, Yozgat, Bor, Kırşehir pancar kooperatifleri ile birlikte toplam 30 ortağı bulunmakta. (İHA)