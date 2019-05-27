Kaynar, MHP Lideri Bahçeli ile biraraya geldi

Çorum ile birlikte Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl, Batman il Başkanları ile 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, başkanlardan İstanbul’daki hemşehrileriyle temas kurmaları konusunda son çalışma ve hazırlıkları da gözden geçirdi. MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar’ın da hazır bulunduğu il başkanları toplantısının ardından iftar yemeği de düzenlendi.

“İstanbul Türkiye’nin buluşma ve kaynaşma potası; tarih, kültür, kardeşlik ve medeniyet beşiğidir” diyerek Türkiye’nin de bir hukuk devleti olduğunu anlatan Bahçeli, YSK’nın şaibeyi tespit ederek seçimin iptali yönünde bir karar aldığını, 23 Haziran’da İstanbul’un ehline emanet edileceğini, YSK’nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulduğunu, MHP olarak “Hemşehri Harekatı” ile gönüllere gireceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)