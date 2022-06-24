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Kaynakçılık kursu önemli bir istihdam açığını kapatacak

Çorum Belediyesinin ÇOKİŞ bünyesinde Çorum Sanayinde kalifiye kaynak elemanı açığına yönelik açtığı kaynakçılık kursu yoğun teorik ve uygulama eğitimleriyle devam ediyor. 

Güncel 24.06.2022, 20:53
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Kaynakçılık kursu önemli bir istihdam açığını kapatacak

Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda sanayide yetişmiş kaynakçı elemanı bulma noktasında sıkıntı olduğunu tespit ettikten sonra Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi ÇOKİŞ bünyesinde kaynakçılık kursu açtıklarını belirten Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Kursta ilk haftanın sonuna geldik. Bu hafta kursiyerlerimiz açısından çok verimli geçti. Hocalarımızın yoğun gayretleri ve kursiyerlerimizin azmi ile Çorum Sanayimizin ihtiyacı olan yetişmiş kaynakçı elemanlarını yetiştireceğiz. Burada odaklanılması gereken nokta: Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın vizyon projelerinden biri olan ÇOKİŞ’in hizmete girdiği günden bu yana 1657 kişiyi işe yerleştirmesi ÇOKİŞ’in şehrimiz için önemini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

KURSİYERLERDEN VE HOCALARDAN TEŞEKKÜR
Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi bünyesinde açılan bu kursa dahil olmakla en doğru kararı verdiğini ifade eden Kursiyer Menderes Öner, “Günbegün yaptığımız teorik ve pratik derslerin bize kattıklarını hissediyorum. Bu imkanları sağlayan Başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi. 
Bir haftadır devam ettikleri kursta öğrendiklerini pratikte uygulamaya başladıklarını belirten Kursiyer Kenan Ödemiş, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, ÇOKİŞ çalışanlarına ve hocalarına kendisine kattıklarından dolayı teşekkür etti.
ÇOKİŞ bünyesinde açılan Kaynak kursunda günümüzde sanayide en çok kullanılan ve istihdam edilecek kalifiye eleman aranan MİG MAG kaynağı eğitimi verdiklerini belirten Metal İşleri Öğretmeni Mustafa Saral, “Teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. Burada başlayan kursiyerler içerisinde ilk başlarda bu kaynak türünün çok uzak geldiği kişiler oluyor ama zamanla öğrendikleriyle ve kendilerindeki yetenekle birlikte MİG MAG kaynağı uygulayabilir hale geliyorlar. Sanayimizde özellikle ihtiyacı çok fazla hissedilen kaynakçılık alanında istihdama yönelik kurs açtığı için Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

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