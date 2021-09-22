Kaynak ustalarına MYB eğitimi verildi

Çilingirciler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası ile Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası’na kayıtlı esnafa yönelik verilen eğitimler sonunda yapılacak olan sınavı başarıyla geçen ustalar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklar.

ÇESOB’ta verilen eğitimde Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ile Çilingirciler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkan Vekili Murat Üründü de hazır bulunurken, Uzun ve Üründü, ustalara başarılar dilediler.

Eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenlerin Çilingirciler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası ile Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası’na başvurmaları gerektiğini dile getirdi.

Eğitimlerin ustalık belgesi olmayanlar için fırsat olduğunun altını çizen Uzun, Oto Tamirciler Esnaf Odası olarak, Çorum esnafını uluslararası meslek standartlarına uygun belgeye kavuşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Necmettin Uzun, eğitimler için Birliğin kapısını her zaman açık tutan ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ayrıca teşekkür etti. (Haber Merkezi)

