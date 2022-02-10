Kaymakamların vedası
İçişleri Bakanlığı dil kursuna katılmak üzere ilimizdeki görevlerinden ayrılan Boğazkale Kaymakam V. Muhammet Fatih Aydın ve Uğurludağ Kaymakam V. Sait Muhammed Bilgin, Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulunarak veda ettiler. (Haber Merkezi)
Güncel 10.02.2022, 23:15
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