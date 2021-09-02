Kaymakamlara veda 

Yüksel, ilimizde görev sürelerini biten ve ilimizden ayrılacak olan kaymakamlarla buluştu. Yüksel, ilimize hizmetleri için teşekkür ettiği kaymakamlara yeni görevinde başarı dileklerini de sundu.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel buna göre İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliği’ne atanan Alaca Kaymakamı Kürşat Atak, Giresun Alucra Kaymakamlığı’na atanan Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Yozgat Yenifakılı Kaymakamlığı’na atanan Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı, Edirne Lalapaşa Kaymakamlığı’na atanan Uğurludağ Kaymakamı Muhammet Çiftçi ile Ortaköy Kaymakam Vekili Ömer Faruk Ateş’e hediye verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

