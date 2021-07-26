Kaymakam’ın düğünü

Yozgat’ta 1995 yılında doğan Kaymakam Emine Karataş, 2019’da Çorum’un Laçin ilçesinde Kaymakam Vekilliğine görevlendirildi. Daha sonra kurs eğitimi için ilimizden ayrılan Emine Karataş, Nevşehir’in Acıgöl İlçesine Kaymakam olarak atandı.

Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personellerinden Mesut Yıldız ile hayatını birleştiren Acıgöl Kaymakamı Karataş'ın nikahlarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. Anitta Otel'de düzenlenen düğüne AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Belediyesi eski Başkanı Muzaffer Külcü, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, bürokratlar, siyasiler ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER, Karataş ve Yıldız ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

