Kaymakama “hayırlı olsun” ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Dodurga İlçesi’ne bir süre önce atanan Kaymakam Göktuğ Kaan Ayaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ceylan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Mustafa Gökgöz, Erhan Yumlu, Kadri Yücel, Meral Göz, Yılmaz Peker, M. Durak Çelik, Mücahit Keskinel, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile birlikte Dodurga’ya gitti.

Ceylan, İlçe Kaymakamlığı’nı da ziyaret ederek Kaymakam Göktuğ Kaan Ayaz ile görüştü. İlçenin genel durumu hakkında Kaymakam Ayaz’dan bilgiler alan Ceylan, yapılan hizmetler ve yatırımlar hakkında da istişarede bulundu. (Haber Merkezi)