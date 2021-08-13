Kaymakam Fatih Görmüş 4 köyde inceleme yaptı

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Zaman zaman köylere giderek hem sorunlarını dinleyen hem de vatandaşla sohbet ederek taleplerini yerinde inceleyen Kaymakam Görmüş son olarak Sungurlu’ya bağlı Gökçam, Şekerhacılı, Ekmekçi ve Mehmetbeyli köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerde incelemelerde bulunan Kaymakam Görmüş, sıklıkla ifade edilen içmesuyuyla ilgili gelen taleplerin ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çözülmeye çalışıldığını ifade etti.(Haber Merkezi)

