Kaymakam Eligül kan bağışı yaptı

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, kan bağışı otobüsünü ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Ziyarette İskilip Kızılay Dernek Başkanı Mehmet Koca yaptıkları çalışmalar hakkında Kaymakam Eligül’e bilgiler verdi. Eligül, Dernek Başkanı Mehmet Koca’ya koronavirüs salgını sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Eligül yaptığı açıklamada “Sağlıklı 18-65 yaş arası vatandaşlarımız Kızılay'a gelip kan bağışında bulunabilir. İnsanlara umut oluyoruz. Bir ünite kanın bir insanın hayatını kurtardığını belirtmek isterim. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini diliyoruz.Zaman dayanışma ve birliktelik zamanı. Kan bağışı da en büyük dayanışma örneklerinden biri. Verdiğimiz bir ünite kan üç kişinin hayatını kurtarıyor. Herkesi bu dayanışmaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)