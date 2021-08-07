Kaymak Cafe’de dost yemeği

Bahabey Caddesi’ndeki Kaymak Cafe’nin sahibi Hüseyin Gül, eşi Hatice Gül ile birlikte önceki akşam mekânında dostlarını ağırladı.

Yemeğe, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve eşi Sibel Ahlatcı, Köln’den gelen Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı ve eşi Sabire Toprakçı, Çorum Haber Kurucusu ve Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ve eşi Hülya Yolyapar katıldı. (Haber Merkezi)

