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Kaymak Cafe gazetecilere kahvaltı verdi

Bahabey Caddesi’nde Fenomen mağazası yanında hizmet veren Hitit Kaymak Cafe, Cumartesi sabahı gazetecilere kahvaltı verdi.

Kaymak Cafe gazetecilere kahvaltı verdi

Bahabey Caddesi’nde Fenomen mağazası yanında hizmet veren Hitit Kaymak Cafe, Cumartesi sabahı gazetecilere kahvaltı verdi.

15 Eylül 2019 Pazar 23:06
Kaymak Cafe gazetecilere kahvaltı verdi

Bahabey Caddesi’nde Fenomen mağazası yanında hizmet veren Hitit Kaymak Cafe, Cumartesi sabahı gazetecilere kahvaltı verdi.

İşletmeciliğini Hüseyin Özgür Gül, Hüseyin Gül, Gürsel Gül ve Mürsel Gül’ün yaptığı Hitit Kaymak Kafe ve Restaurant’ın, geçtiğimiz Şubat ayında açıldığı ve o günden bu yana, gerek nezih ortamı, gerekse sunduğu enfes lezzetlerle Çorum’un gözbebeği mekânlarından biri haline geldi. 

İşletmecilerden Hüseyin Özgür Gül, her damak zevkine uygun kahve çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, “Türk ve dünya mutfağının enfes lezzetlerini Çorum halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İşletmede çocuk oyun alanının bulunduğunu, çocukların, çocuk gelişimi uzmanının gözetiminde eğlendiklerini anlatan Hüseyin Özgür Gül, güleryüzlü ve deneyimli elemanları ile müşteri memnuniyetini sağladıklarını söyledi. (Esra ESEN)

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