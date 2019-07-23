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Kayıtsız mülteciler il dışına çıkarılacak

İlimizde kaydı olmayan, Irak ve Suriye uyruklu yabancıları, kayıtlı bulundukları illere gönderme çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. Hiçbir ilde kaydı olmayan Irak ve Suriye uyruklu göçmenlerin ise, sınır dışı edilecekleri haber alındı.

Kayıtsız mülteciler il dışına çıkarılacak

İlimizde kaydı olmayan, Irak ve Suriye uyruklu yabancıları, kayıtlı bulundukları illere gönderme çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. Hiçbir ilde kaydı olmayan Irak ve Suriye uyruklu göçmenlerin ise, sınır dışı edilecekleri haber alındı.

23 Temmuz 2019 Salı 22:30
Kayıtsız mülteciler il dışına çıkarılacak

Çorum’da 15 bin kayıtlı mülteciden sadece 2 bine yakını Suriyeli, gerisi Iraklı. Ayrıca ciddi sayıda kayıtdışı mültecinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Çorum Valiliği, düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde ‘geçici koruma’ kapsamında olmakla birlikte, Çorum ilinde kaydı olmayan, Irak ve Suriye uyruklu yabancıları kayıtlı bulundukları illere gönderme çalışmaları başlattı.

Edinilen bilgilere göre, hiçbir ilde kaydı bulunmayan Irak ve Suriye uyruklu göçmenler ise, sınır dışı edilecekler.

Çorum merkezde şu anda, 15 bin civarında yabancı uyruklu kayıtlı göçmen bulunduğu öğrenilirken, kayıtsız yabancı uyrukluların sayısının tam bilinemediği, Valiliğin konuyla ilgili çalışma başlattığı, tespit edilenlerin sınır dışı edileceği bilgisine ulaşıldı.

ÇOĞUNLUKTA IRAKLILAR…

Çorum’da Iraklı mülteci sayısının Suriyeli mülteci sayısından katbekat fazla olduğu ifade ediliyor. Kayıtlı 15 bin mülteciden sadece 2 bine yakınını Suriyeliler oluşturuyor, diğerleri ise Iraklı.

Çorum Valiliğinin çalışmaları sonunda tespit edilecek kayıtdışı mültecilere, Çorum’u terk etmeleri için süre tanınacak, bu süre içerisinde terk etmeyenler, sınır dışı edilecek.

Ayrıca, ilimiz otogar ve tüm ulaşım vasıtalarında denetlemeler yapılarak, ‘Yol İzin Belgesi’ kontrol edilecek, geçerli belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki mülteciler geri gönderilecek.

1700 AİLE GIDA YARDIMI ALIYOR

Çorum’da ikamet eden mülteci ailelere Çorum Belediyesi Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğü tarafından gıda yardımı yapılıyor.

Belediye Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğünün Çorum’da kayıtlı ‘bin yedi yüz’ aileye belirli aralıklarla gıda paketi verildiği haber alındı. (Elvan YILMAZ)

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