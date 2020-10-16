“Kayıtdışılık engellenmeli”

Kayıtdışı çalışanların hem esnafa hem de devlete büyük zarar verdiğini hatırlatan Palandöken, “Vergi mükellefi olmadan, kayıtsız şekilde berberlik, çilingircilik, konfeksiyonculuk, taksicilik, tamiratçılık vs. yapan, her türlü sağlıksız ürünü piyasaya sürerek merdivenaltı çalışanlar var. Bu kişiler hem esnafın hakkını yerken hem de devlete büyük bir vergi kaybına neden oluyor” dedi.

Tespit edilen binlerce kişinin yanı sıra daha tespit edilmeyi bekleyen de binlerce kayıt dışı çalışanlar olduğunu vurgulayan Bendevi Palandöken, “Son 2 yılda toplam 649 bin 585 denetimde 66 bin 835 kişinin tespit edilerek vergi mükellefi yapılmasına rağmen hala kayıt dışı satış ya da üretim yapanlar. Evinde saç kesimi başta olmak üzere birçok kuaförlük ve berberlik faaliyetini yapanlar, pasta-tatlı gibi gıda ürünleri üretenler, kaçak alkol yapıp satanlar, internetten reklam vererek vatandaşa ulaşan çilingirler, apartmanın tüm tamirat işini kayıtsız yapan kişiler gibi daha örneklerini onlarca sayıda artırabileceğimiz, kayıt dışı fakat esnaf gibi çalışanlar var.

Bununla birlikte seyyar tezgâhlarla merdivenaltı üretim ve satış yapanlar, ucuz iş gücü nedeniyle kaçak işçi çalıştıran, kaçak işçi olarak çalışan kişiler de var. Bu kişiler kazancının tamamı ceplerine kaldığı gibi, vergisini veren esnafımızın ekmeğini bölerken, devletimize de milyarlarca lira vergi geliri kaybına neden oluyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

