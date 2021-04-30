“Kayıtdışı istihdam ve yoksulluk önlensin”

Hak-İş, 1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasını Hizmet-İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı Adem Yalçınkaya okudu.

Hak-İş’in 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerde olduğunu bildiren Yalçınkaya, “1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz. Hak-İş olarak, ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyor, Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

“TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GEÇİRİLSİN”

Yalçınkaya, Hak-İş’in taleplerini sıraladı:

“Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istiyoruz. Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu TİS istiyoruz. Ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20’de sabitlenmesini istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz. Covid-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz.”

“ERDEMLİ VE ŞEFFAF SENDİKACILIK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

“Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve özveri ile çalışan, tüm sektörlerdeki emekçilere teşekkür etmek için meydanlarda olduklarını belirten Yalçınkaya, şunları söyledi: Emekçi kardeşlerimize “Hakkın HAK-İŞ’e emanet” demek için buradayız. Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ’le birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Bizler; daha fazla dayanışma, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, örgütlü toplum ve daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs’ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Tüm emekçilerimizle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.

Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız ve ekranlardayız.” (Nurdan AKBAŞ)

