“Kayıt dışı istihdamın ekonomiye maliyeti çok fazla”

Ziyarette, anayasal bir hak olan sosyal güvenlik kavramının öneminden bahsederek kayıt dışı istihdamın, toplumsal ve ekonomik değerleri üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu kaydeden Tök, sosyal güvenlik sisteminin ise sigortalı çalışanlara birçok fayda sağladığını ifade ederek, elde edilen faydalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İl Müdürü Tök, sigortalı çalışan kişi ve aile bireylerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabildiğini, sigortalı çalışanlara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödendiğini, sigortalı çalışanlara iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlandığını, sigortalının aile bireylerine, sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde ölüm geliri bağlandığını, sigortalı herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı bağlandığını, sigortalının, belli bir yaşa geldiğinde yine prim şartlarını da sağlıyorsa kendisine yaşlılık aylığı bağlandığını, sigortalı öldüğünde eş ve çocukları ile anne ve babasına ölüm aylığı bağlandığını ve cenaze yardımı ve emzirme ödeneği ödendiğini söyledi.

SGK İl Müdürü Ömer Tök, ayrıca kayıt dışı istihdamın en önemli nedenlerinden birinin; çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleri olduğunu belirtti.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, “Cezai müeyyide uygulamak yerine, rehberlik hizmeti vermesinden dolayı İl Müdürümüz Ömer Tök’ün şahsında, tüm SGK camiasını kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)