“Kayıt dışı istihdam, haksız rekabet ve güvencesizliktir”

16. Sosyal Güvenlik Haftası’nın ana teması da “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” olarak belirlendi.

Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Duran Cesur, ana tema doğrultusunda, tüm kesimlerde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmaya çalışacaklarını belirterek, “Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır” dedi.

Çorum Merkez ve Alaca, Bayat, İskilip, Osmancık ve Sungurlu’da hizmet verdiklerini, tüm binalarının engellilerin erişebilecekleri nitelikte olduğunu ifade eden Duran Cesur, ayrıca şu bilgileri verdi:

“2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,5’e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL’dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar.”

(Haber Merkezi)

