“Kayırmacılıkta da insaf olmalı”

Mehmet Yolyapar’ı “Çorum’un efsane gazetecilerinden, doğruları yazarak ülke çapında güven kazanan kadim meslektaşım, dostum ve arkadaşım” diye tanıtan Sezai Bayar, “Çorum’un kalkınması için yarım asrı aşkın çabalayan gazeteci dostumun feryadını anlıyorum. Çorumlunun Yozgat halkı ile bir sorunu yok..

Tek sorun Yozgatlı siyasetçilerin haddinden fazla kayırmacılık yapmalarında” ifadesini kullandı.

“KAYIRMACILIK”TA İPİN

UCUNU KAÇIRMAK……

Sezai BAYAR

Çorum’un efsane gazetecilerinden, doğruları yazarak ülke çapında güven kazanan kadim meslektaşım, dostum ve arkadaşım Mehmet Yolyapar, sahibi olduğu Çorum Haber Gazetesindeki yazısında “kayırmacılık” konusuna geniş yer ayırmış.

Lafı-sözü bükmeden hemen konuya gireyim.

Ben de bizzat tanığım ki, Çorum’un komşusu Yozgat yörenin kalkınması açısından “torpilli” şehirler arsında ilk 5’e bile girebilir.

Yolyapar da yazının başında konuya parmak basmış zaten:

Bakın ne demiş?

“Yozgatlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Çorumlu girişimcileri Yozgat’a yatırıma çağırması, bayram öncesinden beri Çorum’un gündemini işgal ediyor.

Herkes, doğup büyüdüğü yere yatırım çekmek ister, bu son derece doğaldır, ama Fuat Oktay’ın ‘Yozgat’ta yüksek hızlı tren var, havalimanı var’ diye övünmesi Çorumluların kanına dokunuyor. Zira, Çorum’un uzun yıllardan beri devlet nezdinde ‘üvey evlat’ muamelesi gördüğü, demiryolu, havalimanı gibi hak ettiği yatırımları ‘maalesef’ alamadığı gerçeği, ağır bir ‘yürek acısı’ olarak tüm Çorumluların içinde duruyor. “

Evet, 1960’lardan bu yana Yozgat devlet tarafından daima himaye edildi.

Çok fazla ilgim olmamasına rağmen, Yozgat’lı politikacıların devlet yönetiminde çokça yer alması, dolayısıyla bu bölgeye “ayrımcılık” yapmasına neden olmamalı…

Evet her milletvekili kendi seçim bölgesine hizmet götürülmesini ister..

İster ama bunun da bir ölçüsü, bir sınırı olması gerekir.

Sanayii açısından bölgesinde liderlik düzeyine çıkan Çorum’un neyi eksik dememek gerek…

Evet Havaalanı eksik…

Evet Yüksek Hızlı Treni eksik.

Oysa Yozgat sadece siyasi saik ve avantajları sayesinde komşusundan ileri düzeyde mesafe kaydetmiştir.

AKP döneminde de…

Son 5 yıldır Cumhurbaşkanı yardımcısı Yozgat’lı Fuat Oktay, ve üçüncü kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bekir Bozdağ ve diğer Saray’a yakın milletvekilleri sayesinde haddindan fazla devlet desteği almış ve hala almakta.

Çorum’un kalkınması için yarım asrı aşkın çabalayan gazeteci dostumun feryadını anlıyorum.

Çorumlunun Yozgat halkı ile bir sorunu yok..

Tek sorun Yozgatlı siyasetçilerin haddinden fazla “kayırmacılık” yapmalarında…

Yolyapar’ın dediği de özetle “Kayırmacılıkta bile ölçü olmalı. İnsaf olmalı… Vicdan olmalı…” anlamını taşıyor.

Her ipin bir ucu vardır yani…

Biraz insaf…