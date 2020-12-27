Kayıp yavru köpeği polis buldu
ÇORUM’da kayıp olarak aranan yavru köpek polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Güncel 27.12.2020, 11:03
240
Çorum’da yaşayan Eray Bolat’ın bir süre önce sahiplendiği köpeği kayboldu. Köpeğini çevrede arayan ancak bulamayan Bolat, polisten yardım istedi. Polis ekipleri Ata Caddesi üzerinde yavru bir köpek olduğunu fark etti. Polis memurları Ümmet Şahin ve Eren Telli, köpeği ekip otosuna alarak doyurdu. Sahibi, haber verilmesi üzerine köpeğini teslim aldı. Bolat, köpeğini bulan polis ekiplerine teşekkür etti.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12°
açık
Namaz Vakti 27 Aralık 2020
|İmsak
|06:24
|Güneş
|07:56
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:53