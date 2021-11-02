Kayıp polis memuru her yerde aranıyor
Bir haftadır kendisinden haber alınamayan Çorumlu polis memuru dağda - taşta her yerde aranıyor.
Güncel 02.11.2021, 19:47
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Tokat’ın Almus ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Asar Köyü nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Musa Tüzün için arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Almus ilçesinde görev yapan Musa Tüzün, 26 Ekim’de yıllık izne ayrıldı. Kendisinden yaklaşık 7 gündür haber almayan yakınlarını kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı.
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından Almus ilçesinde mesire alanlarının yanı sıra ormanlık alanlarda arama çalışması devam ediyor.
Bekar olan Çorumlu Polis Memuru Musa Tüzün'ün yaklaşık 6 ay önce Tunceli’den yeni görev yaptığı Almus'a gelerek, çalışmaya başladığı öğrenildi.
(İHA)
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