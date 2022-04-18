Kayıp olarak aranıyordu.. Cansız bedeni bulundu
Çorum'da kayıp olarak aranan Yılmaz Emrah Kıroğlu (37) isimli vatandaş, bir TIR'ın dorsesinde iple asılı vaziyette bulundu.
Güncel 18.04.2022, 18:56
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Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşanan acı olayda intihar ettiği değerlendirilen Yılmaz Emrah Kıroğlu'nun cesedinin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırılacağı öğrenildi.
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