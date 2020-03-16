Kayıp Mücahit, 80 gündür bulunamadı

Merkeze bağlı Akkent Mahallesi’nde 29 Aralık 2019 tarihinde evinden ayrılan Mücahit Bolat'tan haber alınamadı. Ailesinin bildirmesi üzerine polis, jandarma ve AFAD'dan oluşan 50 kişilik ekip arama çalışması başlattı. Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında Bolat'a ait bir iz bulunamadı.

Baba Cahit ve anne Sevim Bolat, oğullarının yaşadığına inandıklarını belirterek evine dön çağrısında bulundu. Cahit Bolat, “Yavrum çık gel ne olur. Senin yaşadığına inanıyorum. Seni çok özledim. Kurban olduğum” diye konuştu.

Sevim Bolat ise “Bana 'Anne ben dışarı çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Pek çok şeyi kafasına takardı. Pek çok insan çarşıda, pazarda oğlumu gördüğünü söyledi. Aradık, taradık ama bulamadık. Dön gel yavrum seni çok özledik” ifadelerini kullandı.

(Yusuf ÇINAR)