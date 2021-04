KAYIP KIZINI ARIYOR

Çorum’da yaşayan baba 5 gündür kaybolan kızını arıyor. Haber alamadığı kızının hayatından endişe duyan baba, kızının bir an önce bulunmasını istedi.

Çorum’da Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Demet Mert, ailesinden habersiz 5 gün önce sabaha karşı evden ayrıldı. O gün bugündür kızından haber alamayan Baba Arap Mert, kızı Demet’in hayatından endişe duyduğunu belirterek bir an önce bulunmasını istedi.

Baba Arap Mert yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz Çarşamba günü annesiyle birlikte hastaneye gitti. Hastane dönüşü annesiyle tartışmış, daha önce de evden kaçmıştı. Önceki günde sabaha karşı yine evden çıkıp gitmiş, karakola gittik ve kayıp başvurusunda bulunduk, 5 gün oldu haber alamıyoruz. Benim kızım birisi telefonla arasa çıkıp gidiyor. Her şeye inanan birisidir. Annesi telefonla defalarca arıyor, mesaj atıyor. Ancak, kızımız cevap vermiyor. Demet kızım eve dön seni bekliyoruz” dedi.