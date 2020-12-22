Kayıp kızın babaannesi konuştu: “Torunum bir yerde zorla tutuluyor alabilir”
ÇORUM Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı yurtta kalan ve yakınları tarafından yurttan izinli çıkartılan 17 yaşındaki Nazar B., kayıplara karıştı.
Güncel 22.12.2020, 15:13
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Nazar B., 15 gündür haber alınamazken, Polis ve jandarma kayıp kızı bulmak için çalışma başlattı. Nazar B.’nin babaannesi Türkan Biçer yaptığı açıklamada torunu Nazar’ın 5 yıl önce yurda yerleştirildiği bilgisini verdi. 14 gün önce Nazar’a ev izni aldıklarını ifade eden Biçer, “2 hafta önce yanımıza gelecekti. Ortadan kayboldu” dedi.
SESİNDE KORKU VARDI
Durumu hemen polise ve yurt çalışanlarına haber verdiklerini dile getiren Biçer, açıklamasını şöyle sürdürdü. “Torunum şu an her yerde aranıyor. Dün telefon açıp konuşmak istedi. Gizli bir telefon numarasından aradı. Titreyen bir sesle çok kısa konuştu ve beni aramayın deyip telefonu kapattı. Korkulu bir hali vardı. Torunumun bir yerde zorla tutulduğunu düşünüyorum.”
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