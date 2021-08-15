Kayıp genç aranıyor
İstanbul’da yaşayan Çorum’un Bayat İlçesi Kunduzlu Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Esen’den 3 gündür haber alınamıyor.
Güncel 15.08.2021, 23:48
75
İstanbul’da yaşayan Çorum’un Bayat İlçesi Kunduzlu Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Esen’den 3 gündür haber alınamıyor.
Çorumlu genç, iddialara göre en son İstanbul Kaynarca civarında görülürken, ailesi Mustafa’yı gören yada yerini bilenlerin 0 530 829 52 77 no’lu telefona ihbarda bulunmalarını rica etti.
Bu arada ekiplerin kayıp genci arama çalışması da devam ettiği öğrenildi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı bulutlu