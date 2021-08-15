Kayıp genç aranıyor

İstanbul’da yaşayan Çorum’un Bayat İlçesi Kunduzlu Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Esen’den 3 gündür haber alınamıyor.

Çorumlu genç, iddialara göre en son İstanbul Kaynarca civarında görülürken, ailesi Mustafa’yı gören yada yerini bilenlerin 0 530 829 52 77 no’lu telefona ihbarda bulunmalarını rica etti.

Bu arada ekiplerin kayıp genci arama çalışması da devam ettiği öğrenildi.

(Haber Merkezi)

