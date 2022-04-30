Kayıp genç aranıyor

Bir hafta önce evden ayrılan Eren Yörük’ü görenlerin ya da yerini bilenlerin 112 acil servis hattına veya 05397779066 numaralı telefondan bilgi vermesi istendi.

Kayıp genç ile ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından da çalışma başlatıldı.

